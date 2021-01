Que doit-on faire quand l’histoire se répète?

Je vous avais écrit jadis pour vous raconter ma difficulté à traverser une séparation d’avec un ex-conjoint qui faisait tout pour perturbernos deux enfants en garde partagée.

Pendant sa semaine, il semait le doute dans leur esprit sur ma santé mentale, alors que c’était sa violence à lui qui m’avait décidée àrompre la vie commune.

J’essayais du mieux que je pouvais pour ne pas lui en vouloir, mais surtout pour ne rien montrer à mes enfants de la crainte que je nourrissais envers leur père et de l’influence néfaste qu’il pouvait avoir sur eux.

C’est bête à dire, mais ce qui nous a sauvés tous les trois, c’est qu’il a développé un cancer qui l’a emporté quelques années plus tard, et que les enfants ont cessé de faire la navette entre chez-moi et chez-lui. Je les croyais alors sauvés de son influence néfaste.

J’ai pris la relève en m’imaginant que l’influence de leur père ne les avait pas contaminés. Je me trompais. Je suis à même de me rendre compte que pour ma fille rendue à 21 ans ça va. Mais pour mon fils rendu à 25, c’est faux. Ce garçon qui s’était toujours montré affable et gentil avec tout le monde, a hérité des travers de son père. Il agit toujours brusquement et sans discernement. Il se met en colère sur un dix sous. Il ne supporte aucune contradiction, et le pire, c’est qu’il n’hésite pas à lever le poing quand quelque chose ne fait pas son affaire.

Sa soeur ne veut plus le voir à cause de ça et il perd ses blondes l’une après l’autre sans comprendre qu’il est à l’origine du problème. Comme son père, il refuse d’assumer la responsabilité d’être à l’origine de son malheur. Il n’y a plus que moi en fait qui accepte de le voir de temps en temps. Mais chaque fois qu’il me visite, je crains ses réactions violentes et je me tais pour ne pas faire de vagues. Quoi faire pour qu’il aprenne à me respecter ?

Une mère aimante mais craintive

Vous vous êtes éloignée de votre conjoint et vous allez devoir faire de même avec votre garçon si vous ne voulez pas en payer le prix. Faites comme votre fille, car ce n’est pas en vous taisant qu’il finira par apprendre. Il faut mettre un point final à toute relation avec lui d’ici à ce qu’il redevienne supportable.

Adressez-vous à la Ligne-Parent pour qu’on vous dicte une ligne de conduite dont il ne faudra pas déroger sous peine de vous retrouver dans une situation où votre vie pourrait être en danger. Et mettez votre fille au courant de la situation pour obtenir son