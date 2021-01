Shailene Woodley tournera à Montréal

L’actrice américaine Shailene Woodley débarquera à Montréal d’ici la fin du mois pour participer au tournage du film Misanthrope.

Ce thriller du cinéaste argentin Damian Szifron (Les nouveaux sauvages) devait originalement être tourné dans la métropole au printemps dernier, mais le tout a été reporté en raison de la pandémie. Cette fois-ci, malgré l’incertitude liée à la seconde vague de COVID-19, la production se mettra en branle à la fin janvier, a appris Le Journal.

Misanthrope mettra en scène une jeune détective de police talentueuse mais instable qui est recrutée par le FBI pour enquêter sur les meurtres d’un dangereux tueur en série. Shailene Woodley (Divergente, Big Little Lies) tiendra le rôle principal du film. Ben Mendelsohn (Ready Player One) et Jovan Adepo (Watchmen) font aussi partie de la distribution.

Ça tourne malgré tout

Même si le Québec est soumis à un confinement strict jusqu’au 8 février pour stopper la propagation du virus, le premier ministre François Legault a indiqué la semaine dernière que les tournages de films et de séries télé pouvaient se poursuivre étant donné qu’ils étaient encadrés par des consignes sanitaires.

Le tournage du film hollywoodien Moonfall a d’ailleurs été relancé il y a quelques jours après avoir pris une pause pendant la période des Fêtes. Les séries américaines The Republic of Sarah, The Moodys et The Bold Type (la 4e saison) doivent aussi être tournées à Montréal cet hiver.