Transports électriques: nouveau partenariat entre Hydro-Québec et Propulsion Québec

Hydro-Québec et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents de la province, ont inauguré mardi un partenariat d’un an afin de soutenir l’électrification des transports et le développement de nouvelles solutions de mobilité.

«L’un de nos objectifs principaux consiste à offrir un réseau de recharge fiable dans l’ensemble du Québec afin de soutenir les électromobilistes qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de se propulser à l’électricité», a ainsi déclaré par communiqué France Lampron, directrice - Électrification des transports d’Hydro-Québec.

«En plus de continuer à bonifier les options de recharge de notre réseau, nous explorons également différentes avenues relatives à l’électrification des parcs de véhicules», a-t-elle ajouté.

En plus d’offrir son expertise, Hydro-Québec s’investit dans le projet d’étude pour l’écosystème des transports terrestres électriques et intelligents du Québec d’ici 2030.

«Au Québec, nous avons la chance de pouvoir facilement remplacer l’essence importée d’ailleurs par notre énergie propre pour électrifier nos transports. Pour ce faire, nous devons développer une synergie entre les différents intervenants dans le secteur de la mobilité durable», a affirmé Mme Lampron.

Près de 70 % des véhicules terrestres seront des modèles électriques d’ici 2050, selon les résultats de différentes études menées par Propulsion Québec en mai dernier.