Travis Hamonic s’entend avec les Canucks

Les Canucks de Vancouver ont officialisé la venue du défenseur Travis Hamonic avec l’équipe, mardi, en lui octroyant un contrat d‘une saison et de 1,25 million $.

Hamonic avait accepté un contrat d’essai professionnel avec le club de la Colombie-Britannique le 3 janvier dernier en vue du camp d’entraînement. Il devrait remplacer dans la formation Troy Stecher, qui s’est joint aux Red Wings de Detroit par le biais du marché des joueurs autonomes.

Hamonic a obtenu trois buts et 12 points en 50 parties en 2019-2020 avec les Flames de Calgary. Il a été utilisé en moyenne 21 min 12 s par rencontre.

Le joueur originaire du Manitoba a disputé 637 matchs dans la Ligue nationale avec les Islanders de New York et les Flames, totalisant 37 buts, 188 points et 591 minutes de pénalité.