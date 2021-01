THIBAULT, Jean-Marie



À la suite d'une longue maladie, à l'Hôpital de Montmagny, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Thibault, époux de madame Mariette Ouellet, fils de feu monsieur Gérard Thibault et de feu dame Anita Gendron. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mariette, sa fille: Claudia (Jocelyn Marceau), ses frères et sœurs: Thérèse (feu Marcel Ouellet, Guy Côté), Jacqueline (feu Léopold Cloutier), feu Marcelle (feu Paul-André Raby), André (Réjeanne Blanchet), feu Lucie (Ghislain Rousseau), Monique (feu Claude Brie), feu Louis-Georges, Suzanne (Jacques Bernatchez), Antoinette (Bruno Nicole); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: feu Léopold (Françoise Gagnon), feu Marcel, Madeleine (feu Serge Roy), feu Cécile (feu Jean-Rock Drolet), feu Annette, Adrienne,Louisette (feu Rosaire Blanchette), Julien (Hélène Pelletier), Julienne (Roger Blais), Yvon (Lyne Boulet); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Marc Bergeron et tout le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la