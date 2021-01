PICARD, Sr Gisèle, m.i.c.

(Gisèle-du-Sacré-Cœur)



Au Pavillon Délia Tétreault des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, est décédée le 5 janvier 2021 à l'âge de 88 ans, Sr Gisèle Picard m.i.c, fille de feu Euclide Picard et de feu Blanche Lebel. Elle laisse dans le deuil sa famille religieuse, son frère Jean-Claude, sa sœur Lorraine (feu Jacques Pelletier), ses belles-sœurs: Claudette Gamache et Suzanne Forget. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs défunts: René (feu Florence Picard), Cécile (feu Martin Mulroney), Rachelle (feu Léandre Dubé), Alfred (feu Nicole Miller), Raymond (Lise Bélanger), Rollande, Georges, J. Albert (Shirley Fidler). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux ami(e)s.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don pour nos missions à l'adresse suivante: Maison Généralice, 121, Avenue Maplewood, Outremont, QC H2V 2M2.