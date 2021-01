FORTIER, Soeur Laura

s.s.c.m.



Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le lundi 11 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 8 mois, dont 71 ans de profession religieuse, est décédée sœur Laura Fortier (Saint-Paul-de-la-Croix) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Notre-Dame-des-Laurentides, Québec, de monsieur Antonio Fortier et de dame Laure-Aimée Garneau. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Laura laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Roger (Louiselle Lebel), Cécile (feu René Gauthier), Marcelle (Jean-Louis Lessard), Marie-Claire, s.s.c.m., Adrien (Denise Gaudreau), Pauline (feu Édouard Bouchard), Louisette (Benoît Lachance), Françoise (Jules Giguère); sa belle-sœur Gisèle Leclerc (feu Paul-Émile, Robert Bédard,) ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères décédés: Lionel, Paul-Émile, Jean-Guy et Gérard.