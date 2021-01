Comment forcer ma mère à m’aider de son vivant?

Ma vie n’a jamais été un jardin de roses et on dirait que le mauvais sort continue de s’acharner sur moi, même si j’ai toujours fait mon possible pour tenter de m’en sortir. Je suis née au centre d’une famille de trois enfants. Le plus vieux était le préféré de mon père, et la plus jeune, celle de ma mère. Moi, celle du milieu, je passais toujours dans le beurre. Comme si personne ne prenait conscience de mon existence.

Ce qui fait qu’à l’adolescence, pour me faire remarquer, j’ai fait à peu près tout ce qu’il ne fallait pas faire. Autrement dit, j’étais tout le temps sur le party. Ça m’a valu un séjour en centre jeunesse tellement mes parents ne pouvaient plus venir à bout de moi.

Vers l’âge de 20 ans, alors que je commençais à me reprendre en main, le destin a mis sur mon chemin un mauvais garnement dont je suis bêtement tombée amoureuse. Il m’a entraînée dans son tourbillon et on a fait deux enfants. On s’est séparés alors que j’avais 35 ans et qu’il avait réussi à me tirer tout le jus qu’il pouvait.

Ce fut l’enfer ensuite, puisqu’il a décidé de partir dans l’ouest avec ses cliques et ses claques sans plus jamais nous donner de nouvelles à moi et aux enfants. Avec deux jobs à mi-temps et l’aide financière de mes parents, j’ai réussi à mener mes enfants jusqu’à l’âge adulte. Ils volent maintenant de leurs propres ailes, et, ma foi, ils se débrouillent assez bien.

Quand mon père est mort l’an dernier, ma mère a décidé que j’avais assez profité de leur portefeuille. Sous prétexte que mon frère et ma sœur n’avaient jamais rien reçu et qu’elle devait protéger leur héritage par souci de justice et d’équité, elle refermait les cordons de sa bourse. Une bourse que mon père a quand même beaucoup garnie.

Je ne sais pas de quelle justice elle parle, car aucun des deux autres n’a besoin de son argent. Tous deux professionnels, mariés à des professionnels, ils nagent dans l’argent, alors que moi je végète encore rendue à 54 ans.

Tout cet argent qui dort pendant que je tire le diable par la queue, trouvez-vous ça normal ? Ce n’est pas dans 20 ans que je voudrai profiter de la vie, c’est maintenant. Comment m’y prendre pour faire entendre raison à une femme aussi mesquine ?

Frustrée par la vie

Le qualificatif « mesquine » attribué à votre mère me met très mal à l’aise et ne me dispose pas envers vous. Qui vous a soutenue financièrement dans votre quotidien en des temps pas si lointains ? Qui vous a permis de donner à vos enfants le nécessaire pour être capables de bien se débrouiller aujourd’hui, sinon vos parents ?

C’est étrange comme vous semblez évacuer votre part de responsabilité dans la vie que vous menez ? Après vous avoir aidée pendant plusieurs années, que votre mère décide de préserver la part dévolue aux deux autres me paraît légitime.