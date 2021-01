Deux Iraniens vivant en Ontario accusés pour avoir tenté d’exporter des marchandises en Iran

Deux ressortissants iraniens vivant en Ontario ont été accusés aux États-Unis pour avoir tenté d’exporter des produits en Iran, ce qui viole les sanctions imposées à ce pays par les Américains.

Selon un communiqué du département américain de la Justice publié mardi, Arash Yousefi Jam a été mis derrière les barreaux par les États-Unis le 23 décembre dernier. Ameni Yousefi Jam, 33 ans, qui est aussi un résident de l’Ontario est également accusé, mais les autorités américaines n’ont pas annoncé son arrestation.

Les deux Iraniens sont accusés de complot en vue de faire passer des marchandises en provenance des États-Unis et de complot en vue de se livrer à du blanchiment d'argent international.

Ils auraient «conspiré pour exporter des équipements de fabrication américaine très sophistiqués et d'autres articles fabriqués aux États-Unis dans les bras des Iraniens», a indiqué le procureur américain Matthew Schneider.

Ils auraient tenté d’expédier en Iran des composantes électroniques, des vilebrequins de chemins de fer et divers autres articles via les Émirats arabes unis. Pour ce faire, ils auraient fourni des «informations fausses et trompeuses» sur les utilisations finales de ces marchandises aux États-Unis.

«Les accusés ont trompé des entreprises américaines, obtenues des articles illégalement aux États-Unis et les ont transbordés via les Émirats arabes unis vers l'Iran en violation des lois des États-Unis», a dit John Demers, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale.

Soulignons qu’un autre suspect qui habite en Iran, Abdollah Momeni Roustani, a également été inculpé.

Les trois hommes risquent jusqu'à 25 ans d'emprisonnement ainsi que des amendes totales de 750 000 $ s'ils sont reconnus coupables.