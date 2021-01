LABBÉ, Hélène



À sa résidence, le dimanche 6 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Hélène Labbé, épouse de feu Adrien Fortin et fille de feu Osias Labbé et de feu Bernadette Denis. Elle demeurait à Saint-Georges.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Jean-Nil Cloutier), Jules (Sylvie Côté), feu Christine, Sylvio (Louise Blais) et Jean-Pierre; ses petits-enfants: Ludovick (Nancy Lessard) et Sandrine Cloutier (Jérôme Morin), Alexandre, Pascal, Derick (Kathryn Obymako) et Isaël Fortin; ses arrière-petits-enfants: Hendrix Fortin, Magalie et Nicolas Cloutier et Mason Fortin. Elle était la soeur de: feu Denis (Eliane Couture et Doris Boucher), feu Germain (Noëlline Bernard), Claude (Murielle Doyon), feu Gaston (Rollande Bégin), Fernand, feu Mariette (feu Charléon Charles), Bertrand (Élouise Auclair) et Richard Labbé (Claudette Poirier). Elle était la belle-soeur de: feu Yvette (feu Lucien Morin), feu Rose (feu Maurice Gagnon), feu Soeur Maria, feu Armand (feu Auréa Poulin), feu Florian (feu Yolande Buteau), Raymond (feu Mariette Bégin, Madeleine), Louis-Philippe (Gisèle Provost), feu Fernand (feu Hilda Veilleux), Marie-Ange (feu Gérard Veilleux) et Edmond (feu Georgette Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.