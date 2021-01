Éclosion majeure à l'usine Vegpro en Montérégie

Le plus grand producteur de légumes frais au Canada VegPro International, situé en Montérégie, est aux prises avec une importante éclosion de COVID-19, touchant une fois de plus plusieurs dizaines de travailleurs.

Selon nos informations, il y aurait plus de 70 travailleurs en confinement et au moins une trentaine de cas positifs.

Ces derniers jours, des travailleurs d'usine préoccupés ont contacté Le Journal pour faire part de leurs inquiétudes. Selon eux, les mesures de distanciations physiques ne seraient pas toujours respectées sur les lieux.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«Les travailleurs sont collés, souvent avec peu de protection. Le quart de ce soir et de fin de semaine, les gens mangent ensemble pas de visière, pas de masque, pas de désinfectant la plupart du temps», a avancé une travailleuse exigeant l'anonymat de peur d'être ciblée par son employeur de Sherrington.

Hier, le CISSS de la Montérégie-Centre, qui avait fourni les détails du foyer d'éclosion de COVID-19 de juin dernier, n’a pas voulu donner de détails cette fois.

«Nous comprenons que cette situation peut vous étonner puisque nous avions répondu à vos questions l'été dernier au sujet de VegPro. Le contexte était fort différent: le nombre de cas était connu et la situation avait déjà été médiatisée. Ce n'est pas le cas cette fois-ci», a indiqué Chantal Vallée, agente d'information CISSS de la Montérégie-Centre.

Vegpro a décliné de son côté nos demandes d’entrevue en précisant que l’entreprise allait publier un communiqué sous peu avec les détails de l’éclosion.

Explosion des cas

Les cas de COVID-19 ont explosé durant les Fêtes dans les milieux de travail, selon le rapport hebdomadaire de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui fait état des pour la semaine du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021.

«Pour la première fois depuis le début de la vigie, un nombre important de nouveaux cas confirmés s’est ajouté (499 cas contre 266 lors de la semaine précédente), et ce, dans 155 des 352 milieux de travail avec une situation d’éclosion en cours», lit-on.

Les centres de distribution de marchandises (+103 cas), la culture mixte de fruits et de légumes (+57 cas), du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux (+14 cas) et du camionnage de marchandises (+15 cas) ont été particulièrement touchés.

-D'autres détails suivront.