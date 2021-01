Gestes à caractère sexuel: un homme qui était à l'emploi du Séminaire Saint-François sera accusé

Un homme qui était à l’emploi du Séminaire Saint-François sera accusé, cet après-midi, de plusieurs chefs d’accusation en lien avec des gestes à caractère sexuel.

À la dernière séance de la journée, Dave-Alex Berthelot, 28 ans, sera amené virtuellement devant la juge Hélène Bouillon puisqu’il est présentement détenu dans les cellules du poste du service de police de la ville de Québec.

En tout, Berthelot fait face à cinq chefs d’accusation pour des gestes qui se seraient déroulés entre le 1er septembre 2019 et le 10 janvier 2021.

On reproche à l’accusé d’avoir communiqué avec des personnes d’âge mineur dans le but de commettre une infraction de nature sexuelle, d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite et d’avoir eu des communications indécentes.

Pour l’instant, trois présumées victimes ont porté plainte, mais il n’est pas impossible que Berthelot en ait fait d’autres.

Selon nos informations, le prévenu agissait, dans le cadre de ses fonctions, comme enseignant en science, entraineur de football et il faisait également de la surveillance d’élèves.

Plus de détails à venir...