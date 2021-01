Giannis Antetokounmpo prend les choses en main face aux Pistons

Menés par Giannis Antetokounmpo, qui a réussi un triple double, les Bucks de Milwaukee l’ont emporté par la marque de 110 à 101 contre les Pistons, mercredi soir, à Detroit.

Il s’agit d’une huitième victoire cette saison et d’une troisième consécutive pour les Bucks. Ces derniers ont d’ailleurs défait les Pistons à leurs 10 derniers affrontements.

Antetokounmpo a donné le ton en inscrivant 22 points, 10 rebonds et 10 mentions d’assistance.

Les Bucks ont rapidement pris les commandes de la rencontre en dominant le premier quart 27 à 13. Les Pistons ont finalement rappliqué au deuxième engagement avec une production de 34 points, mais n’ont pas été en mesure de combler leur retard en deuxième demie.

Jerami Grant a été le meneur chez les Pistons avec ses 22 points.

À New York, les Nets de Brooklyn ont pu compter sur Kevin Durant pour les mener vers une victoire de 116 à 109 face aux Knicks. Durant a amassé 26 points pour les visiteurs.

Après s’être donné une très mince avance de 26 à 25 au premier quart, les Nets ont pris le contrôle au deuxième qu’ils ont dominé 35 à 20. Malgré une poussée de 33 points au quatrième quart, les Knicks n’ont pu éviter cette quatrième défaite consécutive.

Julius Randle a mené les Knicks avec une récolte de 30 points.

À Charlotte, les Hornets ont subi une première défaite en cinq matchs en s’inclinant par la marque de 104 à 93 devant les Mavericks de Dallas.

Les Mavericks ont entrepris le match en force contrairement aux Hornets, en prenant une avance de 32 à 16. Le reste de la rencontre a été plus chaudement disputée même si l’équipe locale n’a pu inverser la vapeur.

Luka Doncic a connu tout un match pour les visiteurs en enregistrant 34 points, 13 rebonds et neuf mentions d’assistance.

Ailleurs dans la NBA, les matchs entre les Hawks d’Atlanta et les Suns de Phoenix, entre le Jazz de l’Utah et les Wizards de Washington, ainsi qu’entre les Celtics de Boston et le Magic d’Orlando ont tous été reportés par mesure préventive face à la COVID-19.