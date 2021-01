Il met le feu aux couvertures d'une itinérante endormie

La police de Vancouver est à la recherche d'un voyou qui a mis le feu aux couvertures dans lesquelles dormait une itinérante, manquant de peu de brûler vive sa victime.

Une vidéo captée à l'aide d'une caméra de surveillance et dévoilée mardi par la police montre le suspect, un homme décrit comme étant âgé de 35 à 50 ans, s'affairer à mettre le feu aux couvertures dans lesquelles dormait la victime le 13 décembre dernier, vers 4 h.

Les flammes ont couvé pendant quelques minutes, avant de se répandre et de transformer en boule de feu les couvertures.

«Heureusement, la victime s'est réveillée juste à temps pour pouvoir éteindre le feu et éviter de graves blessures. Quelques secondes de plus et ça aurait pu être tragique», a expliqué le sergent Steve Addison de la police de Vancouver.

Cet acte bouleversant en a ébranlé plus d'un. «C'est une agression révoltante qui visait un membre vulnérable de notre communauté et nous espérons que le public nous aidera à résoudre ce crime», a poursuivi le sergent Addison.

La victime, décrite comme une femme dans la trentaine, n'avait pas rapporté le crime au service de police et n'a pas encore été retrouvée, a-t-on précisé.