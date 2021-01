La drogue-bonbon lui aura été fatale

Une mère endeuillée cherche à conscientiser les jeunes après avoir perdu sa fille des suites d’une surdose causée par une nouvelle drogue à l’apparence de bonbons colorés.

« Oui, c’est de sa faute si elle a pris de la drogue. Mais il y a des gens qui étaient avec elle et qui ne lui ont pas porté secours », s’indigne Anick Goudreau.

Il y a eu négligence, soutient la mère, dévastée à l’idée que son aînée aurait peut-être survécu si le 911 avait été appelé plus tôt.

En septembre, les secours ont trouvé Alyssa Goudreau en arrêt cardiaque dans un appartement de Saint-Jérôme, vers 8 h.

« Les ambulanciers ont pompé pendant 45 minutes, mais le dommage était déjà fait », se désole Mme Goudreau.

La jeune femme de 21 ans avait pris part à une soirée où elle a avalé des pastilles de drogue qui ressemblent à s’y méprendre à des bonbons PEZ.

Son histoire a mis en lumière les funestes conséquences de ces comprimés d’apparence ludique qui circulent au Québec, des Laurentides au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Depuis cette nuit fatidique, Alyssa Goudreau reposait aux soins intensifs de l’hôpital de Saint-Jérôme.

Défiant le pronostic, elle s’était réveillée de son coma après un mois, puis n’avait plus eu besoin de dialyse ni de respirateur, malgré son état végétatif.

À son chevet plusieurs heures par jour pendant quatre mois, sa mère confie n’avoir jamais cessé d’espérer retrouver la Alyssa d’avant, dont elle était si fière.

Sa fille, généreuse et toujours souriante, avait terminé ses études et travaillait comme serveuse et réceptionniste.

« Maintenant, c’est mon ange »

Hélas, la surdose a irrémédiablement endommagé son système cognitif. Jamais n’aurait-elle pu recommencer à marcher, à parler ou à manger seule, lui a-t-on dit.

« Quand je touchais son front, elle fermait les yeux, et son cœur battait plus vite quand on lui parlait », relate sa mère.

« Mais à part ça... rien. »

Elle n’aura jamais non plus la chance d’admirer les photos des jours heureux que sa maman avait assemblées dans un cadre pour qu’elle les voie à son réveil.

Sujette aux pneumonies à répétition à cause de son état, Alyssa en a contracté une au début de l’année. Elle criait et pleurait de douleur.

Voyant son état se détériorer, sa mère a accepté d’alléger ses souffrances samedi.

« Avec tout l’amour que j’ai pour elle, j’ai décidé de la laisser partir », raconte-t-elle, des sanglots dans la voix.

« C’était mon trésor, maintenant, c’est mon ange. »

Signes avant-coureurs

Cette épreuve qu’Anick Goudreau traverse depuis des mois « interminables » est la pire de sa vie.

Elle supplie les plus jeunes de rester à l’affût des signes avant-coureurs d’une surdose s’ils consomment pour éviter que le drame se répète.

« Si quelqu’un feel pas bien et va se coucher [dans un party ou une soirée où il y a consommation de drogues], vérifiez s’il respire encore », plaide-t-elle, convaincue que ce réflexe aurait fait toute la différence dans le cas de sa grande fille.

Malgré sa peine indescriptible, Mme Goudreau est déterminée à obtenir justice.

« J’ai fini de m’occuper de ma fille. Maintenant, je vais [me concentrer] là-dessus. Il est mieux d’avoir quelque chose qui se fasse. »

La police de Saint-Jérôme poursuit son enquête.

Plusieurs personnes présentes à la soirée auraient été interrogées, selon les informations de Mme Goudreau.

Frédérick Jean, un jeune homme de 19 ans, est mort à Saint-Jean-sur-Richelieu après une surdose possiblement reliée à ces dangereux bonbons contrefaits deux jours avant qu’Alyssa Goudreau en consomme.

CES NOUVEAUX COMPRIMÉS EN BREF

