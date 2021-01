La famille de Meng Wanzhou exemptée d'interdiction de voyage au Canada

Le mari et les enfants de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, ont reçu une exemption d’Immigration Canada pour pouvoir visiter celle-ci à la résidence de Vancouver où elle est assignée.

C’est ce qu’a confirmé Syrine Khoury, attachée de presse au bureau du ministre des Affaires étrangères.

«La famille de Mme Meng a été autorisée à voyager par les responsables d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada», a-t-elle indiqué dans une déclaration écrite.

Selon le réseau CTV, le mari de la cadre de Huwaei, Liu Xiazong, est atterri au Canada en octobre dernier. Leurs deux enfants sont arrivés en décembre. Tous trois se trouvent toujours au pays.

Les membres de la famille de Mme Meng ont donc profité d’une des quelques exemptions prévues à la fermeture des frontières canadiennes.

La plupart des exceptions concernent des proches de citoyens canadiens ou de résidents permanents. Mme Meng n’a ni la citoyenneté ni la résidence permanente.

Une autre exemption concerne toutefois la famille immédiate de personnes vivant temporairement au Canada, comme Mme Meng. Les proches doivent obtenir une autorisation du ministère de l’Immigration.

Mme Meng est assignée à résidence à Vancouver depuis qu’elle été arrêtée en 2018 parce que visée par une demande d’extradition aux États-Unis, où elle est accusée de fraude.

Quelques jours après l’arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver, la Chine a arrêté deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, sous prétexte de soupçons d’espionnage. Plus de deux ans plus tard, ils sont toujours détenus en prison par Pékin sans libération conditionnelle, contrairement à Mme Wanzhou, et ont un accès consulaire très limité.