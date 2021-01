L’adjoint au commissaire de la LNH a eu la COVID-19

Bill Daly, le bras droit du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman, a admis mercredi avoir lutté contre le coronavirus dernièrement.

L’homme de 56 ans a fait ces aveux durant une baladodiffusion du site The Athletic. Il a été déclaré positif en décembre, précisant s’être complètement remis de la maladie.

«Le soir de la veille de Noël, j’ai appris que j’avais été diagnostiqué positif à la COVID-19. Au moins, c’est arrivé durant une fin de semaine moins occupée. J’ai pu dormir un peu plus le vendredi et le samedi, davantage que d’habitude», a-t-il expliqué, ajoutant avoir passé dans les jours précédents de longues heures à négocier les paramètres de la saison 2020-2021.

«J’éprouvais seulement des symptômes légers. Après 10 jours, j’ai pu sortir de l’isolement. Je ne me sentais pas parfaitement à l’aise, mais je suis certainement de retour en pleine santé maintenant. Je crois que le moment où c’est survenu m’a aidé, car j’ai pu équilibrer tout cela avec ma quantité de travail», a-t-il ajouté.

Daly a précisé que sa famille avait été également touchée par le coronavirus et que les dernières semaines ont été remplies de contraintes.

«Ça fera trois semaines demain [jeudi]. La durée normale de confinement est de 10 jours, sauf si vous avez des symptômes. Vous restez isolé un peu plus longtemps. Pour ma part, je suis demeuré à l’extérieur du bureau pendant deux semaines complètes. Ma famille a été concernée. Mon fils de 11 ans a aussi subi un test positif une semaine après moi, de sorte qu’on est tous restés à la maison pour un bout. Mais ma femme va bien jusqu’ici. Elle aura un examen supplémentaire juste pour s’assurer que tout le monde soit correct. Et on regardera en avant», a-t-il dit.