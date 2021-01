Laval: l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ouvre de nouveaux lits COVID

L’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval va faire plus de place aux patients atteints de la COVID-19 à l’intérieur de ses murs.

La directive a été émise en début de semaine, nous dit-on, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L’ajout de lits, qu’on appelle des «lits rouges», entraînera une réorganisation dans certaines unités de soins.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval indique par ailleurs que, depuis le 4 janvier, les activités opératoires sont réduites dans cinq salles plutôt que 11. Le bloc opératoire est ouvert 24 h sur 24 h, comme à l’habitude, mais de soir et de nuit on n’opère que les urgences.

«Les nouvelles règles qui nous ont été transmises indiquent qu’en plus des 15 lits rouges aux soins intensifs, l’Hôpital de la Cité-de-la-santé doit ouvrir 60 lits rouges à l’intérieur de ses murs. C’est l’équivalent de trois unités complètes qui devront être fermées et converties», a expliqué mercredi Jean-François Houle, du Syndicat des travailleuses et travailleurs CISSS de Laval-CSN.

Le syndicat s’inquiète par ailleurs pour les autres patients.

«On trouve ça un peu inquiétant parce qu’on a peur de manquer de place pour les patients réguliers. Je le répète, en ajoutant 60 lits rouges, ce sont trois unités qu’on va fermer. On ne pourra pas mettre des patients réguliers dans ces départements-là parce que le rouge reste avec le rouge et le vert avec le vert. Pour monsieur et madame Tout-le-monde, il va y avoir beaucoup moins de lits disponibles à l’hôpital», a dit M. Houle.

Depuis le début de la pandémie, Laval est la quatrième région au Québec la plus touchée par la COVID-19, avec un bilan en date de mercredi de 165 nouveaux cas pour un total de 19 704 depuis mars dernier.