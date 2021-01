Mort d’Alyssa Goudreau: «Cette histoire-là aurait pu m’arriver», dit Geneviève Pettersen

La mort d’Alyssa Goudreau en raison d’une surdose de «drogue-bonbon» a énormément interpellé l’animatrice de QUB radio Geneviève Pettersen.

Pettersen raconte avoir déjà consommé de la drogue à l’occasion et s’estime chanceuse de s’en être toujours sortie indemne.

«Cette histoire-là aurait pu m’arriver. Elle est arrivée à des amis autour de moi. C’est juste parce que j’ai été chanceuse», a-t-elle affirmé lors de sa chronique avec Benoît Dutrizac, mercredi.

«J’ai consommé des drogues. Je faisais confiance à la personne qui m’en donnait et advienne que pourra!» ajoute-t-elle.

Pour elle, il faut arrêter de banaliser la consommation d’alcool et de drogue, et il faut se questionner sur la façon d’en parler aux enfants. Elle souligne qu'il est absurde que les gens, alors qu'ils surveillent ce qu’ils consomment en général, soient moins regardants lorsqu'il s'agit d’alcool et de drogue.

ÉCOUTEZ la chronique complète de Geneviève Pettersen avec Benoît Dutrizac.