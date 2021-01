Que vont devenir nos petits-enfants?

J’ai bondi au même rythme que les 381,6 milliards de dollars de déficit que les nouvelles mesures d’aide gouvernementale annoncées par la ministre fédérale des Finances, cette semaine, ont fait bondir notre endettement collectif ? Qu’est-ce qu’on va laisser comme pente à remonter à nos petits-enfants ? Est-ce qu’on n’aurait pas pu faire autrement ?

Une mamie qui ne comprend plus rien

La pandémie a désorganisé tout le système. Qu’aurait-on pu faire d’autre en de telles circonstances, sinon que tenter d’aider au mieux les plus touchés par les arrêts de travail ? C’est ce que font nos gouvernements, au meilleur de leurs connaissances. Et il y aurait encore plus à faire si on se fie aux commentaires des partis de l’opposition.