Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 14 janvier:

«99 raisons d’aimer»

Félix-Antoine Tremblay nous prouve encore que Toronto compte plusieurs charmes. La Ville Reine fait entre autres l’éloge de la diversité, comme en témoigne le quartier East End. C’est là qu’on y trouve Cabbagetown, un lieu historique marqué par les immigrants irlandais, et des restaurants aux divers parfums.

Jeudi, 14 h, Évasion.

«Opération sabotage»

Les défis originaux ne manquent pas pour lancer la 11e saison de l’émission. Des chefs doivent se servir d’outils de jardinage afin de hacher leur salade, tandis que l’un d’entre eux doit concocter une tarte aux cerises en maintenant une immense cerise sur sa tête. Et ça ne fait que commencer...

Jeudi, 17 h, Zeste.

«Cochon dingue»

Bario, Marilou, Momo et Val s’intéressent à la pierre et jouent un amusant tour à Néo. Autour du thème du jour, on fabrique un jeu d’échecs à l’aide de pierres, on fait la connaissance d’un excentrique sculpteur, on s’amuse dans une carrière et on parle de l’âge de pierre.

Jeudi, 18 h 30, Télé-Québec.

«Qui a tué Jeffrey Epstein?»

Documentaire de trois heures articulé autour de deux mystères: la création d’un réseau de prostitution par le multimillionnaire Jeffrey Epstein et la mort de cet homme, annoncée comme un suicide, derrière les barreaux, à l’été 2019. Des entrevues exclusives et de nouveaux indices viennent étoffer le tout.

Jeudi, 20 h, Investigation.

«Le retour des braves»

On ne compte plus les soldats transformés par leur mission en Irak. Particulièrement après un long séjour, certains peinent à reprendre le cours d’une vie normale, auprès des leurs. Drame de guerre dont la distribution est composée de Samuel L. Jackson, Jessica Biel, Brian Presley et 50 Cent.

Jeudi, 20 h, Prise 2.

«J.E.»

En juillet dernier, l’assassinat des jeunes soeurs Norah et Romy Carpentier, respectivement âgées de 11 et 6 ans, a ébranlé la province. Félix Séguin se penche sur l’enquête policière menée en lien avec cette sordide histoire durant laquelle un père a commis l’irréparable avant de s’enlever la vie.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Cinderella Man»

Appelé à remplacer un pugiliste de dernière minute, l’ancien boxeur Jim Braddock cause la surprise en arrachant la victoire sur le ring. En pleine Grande Dépression, le peuple américain tombe alors sous le charme de l’homme. Film biographique encensé, avec Russell Crowe et Renée Zellweger.

Jeudi, 23 h, MOI ET CIE.