Un retour convaincant pour le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a repris les choses où il les avait laissées au terme de la saison 2019-2020 en signant une victoire de 5 à 1 face aux Blackhawks de Chicago, mercredi soir, au Amalie Arena.

Les champions de la Coupe Stanley ont démontré qu’ils étaient prêts à défendre leur titre, et ce même en l’absence de Nikita Kucherov qui ratera toute la saison à la suite d’une opération à la hanche. D’ailleurs, la bannière de leur championnat a été érigée dans les hauteurs de leur amphithéâtre lors d’une cérémonie d’avant-match.

Steven Stamkos a mené les siens avec une production de trois points. En plus d’inscrire son premier filet de la campagne, il a contribué à ceux de Brayden Point et d’Ondrej Palat. Mathieu Joseph et Anthony Cirelli ont également touché la cible pour l’équipe locale.

Andrei Vasilevskiy est passé bien près de signer son 22e jeu blanc en carrière. Une rondelle déviée par son coéquipier Erik Cernak devant le filet alors que les Blackhawks évoluaient en avantage numérique, avec moins de quatre minutes à faire à la troisième période, l’a toutefois privé du blanchissage. Le but a été accordé à Dylan Strome.

Vasilevskiy a fait face à un total de 23 tirs tandis que Malcolm Subban a reçu 33 lancers devant la cage des Blackhawks.

Le Lightning et les Blackhawks s’affronteront à nouveau vendredi, à Tampa.