OUELLET, Yolande Bernard



Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le 4 janvier 2021, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Yolande Bernard, épouse de feu monsieur Marcel Ouellet, fille de feu monsieur Théophile Bernard et de feu dame Hénédine Goulet. Elle demeurait à St-Fabien-de-Panet et autrefois à St-Paul-de-Montminy.Elle laisse dans deuil son fils; Luc Ouellet (Line Cossette), ses sœurs : Germaine (feu Alfred Lavallée), Cécile (feu Damien Mercier, son conjoint Alphonse Spénard), sa belle-sœur : Simone Morin (feu Paul Émile Bernard). L'ont précédée : sa sœur; Rita et son frère Jean-Paul. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet; Jeanne-D'Arc Ouellet (feu Émile Gagné), feu Conrad Ouellet (feu Fernande Larochelle), Agathe Ouellet (feu Antonio Blais), Henry Tanguay (feu Jacqueline Ouellet), Gustave Ouellet (feu Hélène Therrien), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des Maladies du cœur et AVC : 1434, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec), H3G 1R4, https://www.coeuretavc.ca/.La famille tient sincèrement à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour tous les bons soins prodigués à madame Yolande durant ces dernières belles années. La direction des funérailles a été confiée à la