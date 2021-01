ROUSSIN, Martine



À Québec, le 22 décembre 2020, à l'âge de 81 ans et 8 mois, nous a quittés madame Martine Roussin, fille de feu madame Maria Routhier et de feu monsieur Jean-Thomas Roussin. Elle demeurait à Québec.Madame Martine Roussin laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Maurice (Denise Gagnon), feu Félix (feu Claire Labrecque, Marcelle Nadeau), feu Véronique (feu Réal Grenier), Bruno (Denise Cloutier), Stella (Marc-André Groleau); ses neveux et nièces: Michèle, François et Nathalie Roussin, René, feu Luc et Manon Roussin, France et François Grenier, Nicolas, Marie-Sophie, Virginie et Antoine Roussin, Pierre et Hélène Groleau; sa grande amie Janine Morin, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-de-Broughton à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec Téléphone : 418 527-0075 Courriel: information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca.