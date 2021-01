LABBÉ, Léandre



À la résidence L'Oasis Saint-Damien est décédé, le 31 décembre 2020, monsieur Léandre Labbé. Il était le fils de feu monsieur Ferdinand Labbé et de feu madame Malvina Lemelin. Il était natif et résidait à Saint-Damien-de-Buckland.La direction des obsèques a été confiée àIl laisse dans le deuil sa sœur Jeannette (feu Jean Dupont), ainsi que sa belle-sœur Florence (feu Gérard Labbé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces: Bernard et Catherine Baillargeon, Sophie et André Labbé, Lise, Claude et Anne Dupont, Donald, Lucie et Monique Labrecque; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel et les bénévoles de L'Oasis Saint-Damien, le personnel du CLSC de Saint-Lazare de Bellechasse et plus particulièrement la Docteure Amélie Charette-Martineau pour les bons soins prodigués à Léandre.Soyez assurés que la famille en sera informée dans les plus brefs délais.