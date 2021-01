GRENIER, Noëlla



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 28 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Noëlla Grenier, épouse de feu monsieur Jean-Paul Lafrance, fille de feu monsieur Adolphe Grenier et de feu dame Juliette Laperrière. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Gervais Rouleau), Marc (Carole Giroux) et Sylvie (Denis Pouliot); ses petits-enfants: Julie, Patrick, Jean-François, Marie-Claude, Olivier et Gabriel; et ses arrière-petits-enfants: William, James, Loïc et Charles. Elle était la sœur de: feu Rita (feu Marcel Mathieu), feu Claire (feu Roger Demers), feu Denise, feu Graziella (Jacques Beck), feu Lucille, Carmelle (feu Raymond Blanchet), Nicole (Denis Beaupré) et Thérèse (Yvon Poulain); ses frères: André (Marjolaine Turbide) et Jean-Pierre (Diane Chouinard), la belle-sœur de, famille Lafrance: feu Jean-Jacques, Pierre (Carmen Roy), Madeleine (feu Jules Cormier), feu Colette (Eddy Caron) et Denise (Claude Denis). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du 4ème étage de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.