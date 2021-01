LACASSE, Réal



À son domicile, le 10 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé subitement monsieur Réal Lacasse, époux de madame Carole Bourgault. Il était le fils de feu Gérard Lacasse et de feu Lucie-Anna Picard. Il demeurait à Montmagny, natif de Saint-Philémon.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Jerry (Valérie Toussaint), David (Hassiba Lkoun) et Pascal (Mylène Arsenault); ses petits-enfants : Annabelle Duquet-Lacasse (sa mère Lina Duquet), Thomas et Noah Lachance-Lacasse (leur mère Élizabeth Lachance-Masson), Vincent, Isabelle et Émilie Lacasse, Olivier, Raphaël, Julianne et Léonard Lacasse. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : Jean-Guy (Lucille Dumont), Jacqueline (Paul Lemieux) et Marlène (Donald Beaulieu) ainsi que son beau-frère Gilles (Julie Godbout), ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Site internet : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/Les arrangements funéraires de monsieur Lacasse ont été confiés à la