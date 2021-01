DROLET, Jean-Luc



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 2 janvier 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Luc Drolet, époux de feu dame Odile Trépanier. Il était le fils de feu dame Adélina Gingras et feu monsieur Arthur Drolet. Il demeurait à Québec.de 13h 30 à 15 h.Il laisse dans le deuil ses deux filles : France (Gilles Dubé) et Sonia (René Roberge); ses petits-enfants : Amélie Dubé, François Dubé (Manon Chouinard), Sara Dubé (Cédric Perron), Maxime Roberge (Marylou Morin) et Catherine Roberge (Yves Mathieu); ses arrière-petits-enfants: Xavier et Justin; Élizabeth, Gabrielle et Evelyne; ses frères et sœurs : feu Gérard Drolet (Colette Lefrançois), feu Lucien Drolet (feu Yvette Boivin), feu Georges Drolet (feu Aline Tardif), Jacqueline Drolet (feu Omer Boiteau) (François Thériault), feu Anita Drolet (feu Jules Boivin), feu Roland Drolet (Christiane Béland) et Annette Drolet (Paul-Henri Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean Trépanier (feu Juliette Sauvageau), feu Thérèse Trépanier (feu Clément Matte), feu Michel Trépanier (feu Marthe Auger), feu Victor Trépanier (feu Yolande Côté), feu Gérard Trépanier (feu Lucie Émond) et Madeleine Trépanier (feu Laval Belleau) ainsi que son amie Marie Petitclerc. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre d'hébergement Paul-Gilbert pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél. : (514) 259-3422 ou sans frais au : 1-800-361-3504, par internet : diabete.qc.ca