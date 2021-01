ROBITAILLE, Claude



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 22 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, entouré de son épouse et de ses fils, est décédé monsieur Claude Robitaille, époux de madame Jacqueline Tessier, fils de feu dame Jeanne-D'Arc Pelletier et de feu monsieur Marcel Robitaille. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Yves (Marie Lebel) et Denis (Nathalie Campeau et son fils Alexandre); ses petits-enfants: Stéphanie (Carolin Boilard), Marc-Antoine, Gabriel et Étienne (Katerine Bernard); son frère Gilles Robitaille (Martha Tamayo-Martinez); ses beaux-frères et belles sœurs: Denise Tessier, Gérard Tessier (Carole Stone), Ted Tessier (Lyne Pruneau), Yvette Martel (feu Maurice Tessier) et Jacqueline Binet (feu Henri Tessier); ses neveux et nièces pour lesquels il avait beaucoup d'affection ainsi que son oncle Yvon Pelletier et sa tante Colette Pelletier et de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité B-4 de l'Hôpital St-François d'Assise, du Centre d'hébergement St-Antoine et du CDC St-Augustin de Beauport pour le dévouement et les soins apportés à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. L'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité avec la famille au cimetière St-Charles. Il a été confié auCentre funéraire St-Charles