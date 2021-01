LORTIE, Antoinette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 26 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Antoinette Lortie, épouse de feu Raymond Lafrance, fille de feu madame Gérardine Boutet et de feu monsieur Émile Lortie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Jacinthe (Jacques), son fils Bruno (Suzanne); ses petits-enfants : Sarah Simon et Cédrick ; ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(s).Les cendres seront ensuite déposée au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Merci à ceux et celles des employés de la résidence Ste-Anne qui ont contribué à rendre les dernières années de sa vie agréable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.