ROMPRÉ, Jacqueline

À l'IUCPQ, le 5 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jacqueline Rompré, épouse de feu monsieur Gilles Moisan, fille de feu monsieur Théodor Rompré et de feu dame Aldéa Rompré. Elle demeurait à Saint-Raymond.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Rompré laisse dans le deuil ses enfants : Gervais (Solange Hardy) et Réjean (Johanne Côté); ses petits-enfants : Nancy, Frédéric, Mireille, Annie et Benoit; ses arrière-petits-enfants : Evann, Logann, Juliane, Évelyne, Nadège et Léo; ses sœurs : feu Lorraine (Gérard Jacob), feu Rita (Paul Cossette) et feu Gisèle; son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Marie-Paule Moisan, feu Fernand Girard et feu Mariella Moisan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son grand ami monsieur Laurent P. Côté pour sa compassion et son accompagnement.