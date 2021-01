PELLETIER, Claude



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 7 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Pelletier, époux de dame Denise Matton. Il était le fils de feu Armand Pelletier et de feu Rachel Drolet. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Denise, ses enfants : Alain (Fabrice Meichtry), Danielle (Jean-Guy Bernard) et Michèle; ses petits-enfants : Nancy, Maxime, Audrey; ses arrière-petits-enfants : Cédrik, Adam, Lucas; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour leur compassion et leur disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à FAIS, Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale, 1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Qc) G1N 2W1, 418 691-0766. En ligne à : jedonneenligne.org/fondationfais/