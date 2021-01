THIBAULT, Claudette Gagné



À l'unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 26 décembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Claudette Thibault, épouse de monsieur Noël Gagné. Née à Québec, le 29 novembre 1943, elle était la fille de feu dame Dora Lafontaine et de feu monsieur Arthur Thibault. Elle demeurait à Québec, arr. Charlesbourg.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son conjoint Noël, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie et Daniel (Marie-Soleil Morin); sa petite-fille Camille; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Gertrude (feu Yves Côté), Huguette (feu Laurence Baugh), Nicole (feu Michel Côté), Marcel (Marcelle Bernier), Yves (Nicole Michaud), Carole Montreuil (feu Pierre); de la famille Gagné: Jean-Robert (Lise Dancause) et Gisèle (feu Cyrille Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur et la belle-sœur de: Arthur (Thérèse Courcy), Jean-Claude (Micheline Patry), Thérèse Gagné (Lucien Laverdière) tous décédés. Sincères remerciements à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg et du CLSC La Source pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les ainés et l'innovation sociale (FAIS) (unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg), Site: www.fondationfais.org, Tél.: 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de