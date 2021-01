LAMONDE, Bernadette Corriveau



À l'Hôpital de Montmagny, le 5 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Bernadette Corriveau, épouse de feu monsieur Philippe Lamonde. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Corriveau et de feu dame Eugénie Dumas. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: François (Josée Lemelin), Jacques (Nathalie Langevin), Dominique (Suzie Godbout), Christiane (Donald Chouinard), Jacinthe (James Bondy), feu Simon, Sébastien; ses petits-enfants: Jérôme, Jessica et Jérémy Lamonde, Catherine et Jean-Christophe Lamonde, Jonathan, Samuel, Nicolas et Mégane Lamonde, Krystelle, Guillaume et Justin Chouinard, Jean- Michel, Julien, Jacob et Joseph Bondy, Matthew Lamonde; ses frères et sœurs: Gisèle (feu Alfred Roy), Cécile (feu Paul-André Gagnon), Eugénien (feu Fernande Casault), Fernand (feu Raymonde Fournier), Sœur Marie-Laure N.D.P.S., feu Laurent (feu Norma Létourneau), Jean-Marie (feu Aline Moreau), feu Fernande (feu René Parent), Gabrielle (Gérard Bilodeau), Laurette, Pierrette (Luc Demers), feu Armand, Jean-Luc; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamonde: Simone (feu Benoît Corriveau), Thérèse (Marcel Laflamme), Jean-Yves (Lorraine Belleau); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement ses voisins attenants (anges gardiens), qui au cours des dernières années ont rendu de nombreux et fiers services à nos parents Bernadette et Philippe. Au lieu de fleurs, la famille privilégie les dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ : 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au https://www.fondation-iucpq.org/. La direction des funérailles a été confiée à la