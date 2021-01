MARTEL, Roland



À l'Hôpital Général de Québec, le premier janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roland Martel, époux de madame Anita Griffin, fils de feu madame Germaine Labrecque et de feu monsieur Edmond-Henri Martel. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles.Il laisse dans le deuil son épouse Anita Griffin; ses enfants: Jocelyn (Henriette Lemieux), Lynda, Daniel (Lisette Lapointe); ses petits-enfants: Dave (Valérie Tremblay), Caroline (Cédric Lortie); ses arrière-petites-filles: Emmy et Laurie Martel. Chloé et Élodie Lortie; il était le frère de Gisèle (feu Roger Simard), feu Denise (feu Robert Goulet); il sera aussi regretté par sa filleule Josée Goslaind, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel infirmier et aux préposé(e)s de l'unité 350 de l'Hôpital Général pour leur gentillesse, leur dévouement, la qualité des soins prodigués et leur chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.