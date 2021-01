TROTTIER, Monique Rompré



Au Centre d'hébergement Saint-Raymond, le 11 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Monique Rompré, épouse de feu monsieur Raymond Trottier. En raison de sa maladie, madame Rompré demeurait à Saint-Raymond, autrefois résidente de Saint-Casimir pendant la majeure partie de sa vie.Madame Rompré laisse dans le deuil ses enfants : André (Johanne Germain), Francine (Rolando Antonio Corona Portillo), Réjean et Alain; ses petits-enfants : Annick et France Trottier (Daniel Michel), Sonia (Tyson Edwards), Yannick et Patrick Germain, Alexandre et Maude Trottier, Sophie-Rose et Anne-Julie Trottier; ses arrière-petits-enfants : Laurie Lambert, Marilou et Émy Michel; Grayson, Emmett Edwards ; ses belles-soeurs : Jeanne Trottier Perreault, Marielle Vallée Trottier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient sincèrement à remercier, tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Raymond pour leur dévouement, leur empathie et les bons soins prodigués à notre mère. " Notre mère a été accompagnée jusqu'à la fin. " Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca