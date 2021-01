BROUSSEAU, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 janvier dernier, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Monique Brousseau, épouse de feu Paul-Émile Delisle. Elle était la fille de feu Achille Brousseau et de feu Blanche Harton. Elle laisse dans le deuil son beau-fils Richard Delisle, sa petite-fille par alliance Leslie Delisle, ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés aux soins duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).Pour rendre hommage àMme Brousseauvous pouvez visiter notre site internet:www.dignitequebec.com