LÉTOURNEAU, Rosaire



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 16 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rosaire Létourneau, époux de Madame Laurette Tremblay, fils de feu monsieur Albert Létourneau et de feu madame Arthémise Moreau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Monel Létourneau, Manon Létourneau (Florian Carrier), Nathalie Létourneau (Rudy Spahr) et José Létourneau; ses petits-enfants: Nicolas Létourneau Savard (Stéfany Grenier), Sandrine Spahr (Kevin Lynch), Antony Bélanger (Audrey Houde); ses arrière-petits-enfants: Victoria Savard, Jordan Lynch et Emma Lynch; ses frères et sœurs: Alphé, Feu Béatrice, Claire, Gisèle, Jacques, Jean-Pierre, Josette, feu Raymond et Yves; ses beaux-parents : feu Sidonia Tremblay et feu Yvonne Harvey; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/