GAGNON, Cécile



À l'Hôpital St-Sacrement, le 8 janvier dernier, est décédée à l'âge de 70 ans, madame Cécile Gagnon. Elle était la fille de feu Lucien Gagnon et de feu Françoise Racine. Outre son époux monsieur Jacques Thibault, elle laisse dans le deuil son frère feu Jean-Pierre, les fils de son conjoint : Jacques Jr (Manon Beaudoin), Éric (Annie Chiasson) et Alain (Annick McLean) ; ses petits-enfants : Samuel (Katarina Abbatiello), Francesca et Jérémy; ses arrière-petits-fils : Liam, Nathan et leur grand-mère Cathy Morin. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jeanne (feu Arthur Good) (feu Georges Pusztai), Monique (Richard Ouellet), Michel (Lise Dufour), feu Marcel (Marie-Ange Gagnon), Claire (Jean-Eudes Simard), Guy (Michèle Côté), Céline (Richard Asselin), Christian (Claire Blais), Chantale, Francine (Gilles Lavoie), Claude (Alain Simard) et Martin (Claudine Bourgon), son filleul Yann Bélanger, son amie d'enfance Nicole Deschênes, sa tante et amie Paulette Racine, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis et amies.Les services funéraires ont été confiés aux soins duLes cendres seront déposées au Columbarium du Complexe Funéraire Sylvio Marceau (224 rue St-Vallier Ouest, Québec, QC). La famille désire remercier Dr Cyr, Dr Boudreau et le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement. Toutes ces personnes ont fait la différence et ont rendu sa fin de vie douce, sereine et sans douleur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à l'Hôpital St-Sacrement de la Fondation du CHU de Québec (10 rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5). Pour rendre hommage à Mme Gagnon, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.