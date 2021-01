RHÉAUME, Sylvain



À Québec, le 4 janvier 2021, à l'âge de 46 ans, est décédé monsieur Sylvain Rhéaume, fils de feu dame Rose-Aimée Rhéaume et feu monsieur Paul-Eugène Rhéaume. Il demeurait à Québec, autrefois du Lac Saint-Charles.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Édith (Michel Lachance), Moïse (Johanne Verret), Guy (Johanne Forgues), Yvan et Julie (Serge Roy); ses neuveux et nièces: Marie-Pier (Simon Després), Jean-Philippe (Arianne Gagnon), Gabriel, Frédérick, Kassandra et Élodie; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.