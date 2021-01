FALARDEAU, Sylvie



À l'Hôpital Chauveau, le 8 janvier 2021, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Sylvie Falardeau, épouse de monsieur Jacques Dion. Elle était la fille de feu Lucien Falardeau et de feu Simone Bouffard. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Outre son époux Jacques, elle laisse dans le deuil ses enfants : Kathleen (Vincent Ouellet), Jean-Philippe (Pascale Émond); ses petits-enfants : Gabrielle, Derek, Samuel, Mathéo et Arthur; sa sœur Manon (André Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : Alain (Suzanne Giguère), Normand (Francine Martineau), Marc-André (Claire Talbot), Jocelyne (Jean Bécotte), Raymonde (Bernard Gingras), René (Marie-Claude Gagnon), Sylvie (feu Pierre Tardif, Yvon Lemay), Guylaine (Armand Côté), ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs à domicile CSSS Québec Nord. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.