HALLÉ, Léo



À Lévis, le mercredi 30 décembre 2020, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Léo Hallé, fils de feu monsieur Édouard Hallé et de feu madame Anne-Marie Dussault. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée, feu madame Elisabeth Carrier. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Odette (Guy Martel), Gaëtan (Francine Paquet), Sylvie (Jean-Yves Perreault) et Josée; ses petits-enfants : Anik Martel (Jonathan Cloutier), Sylvain Hallé (Annie Fortin) et Louis Hallé, ainsi que ses arrière-petites-filles : Noémie et Zoé Cloutier. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousines, cousins, nièces et neveux des familles Hallé et Carrier. Il était le frère de feu René Hallé (feu Irène Vézina, feu Marcelle Pelletier) et de Denise Hallé (feu Adrien Côté).L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-David (Lévis) ultérieurement. La famille remercie sincèrement la Dre Catherine Blanchet et le personnel des soins à domicile du CLSC Alphonse-Desjardins pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Plus particulièrement dans les derniers mois, la famille tient à souligner le grand dévouement des équipes du 8ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'unité Oasis du Centre Paul-Gilbert, ainsi que de la Maison Dessercom de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, 18, rue Notre-Dame, Lévis (Québec), G6V 4A4 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, (Québec), G6V 3Z1 https://fhdl.ca/