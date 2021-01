LORD, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2021, à l'âge de 65 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Lord, épouse de monsieur Claude Cloutier, demeurant à Saint-Roch-des-Aulnaies. Originaire de Sainte-Perpétue, comté de L'Islet, elle était la fille de feu dame Gabrielle Morneau et de feu monsieur Aurèle Lord. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Karyne Bois) et Jenny (Rémy Briand); ses petits-enfants: Maxime, Thomas et Juliette Cloutier; Jérémy, Joël et Jessy Briand. Elle était la sœur de: feu Normande (Aurèle Sénéchal - Lucie Leblanc), feu Jean-Yves (Hélène Pelletier - Laval Malenfant) et Diane Lord; de la famille Cloutier, la belle-sœur de: Lise (Marcel Chouinard), Monique (Réjean Avoine), Louise (Louison Thibodeau), Marie-Paule (Serge Dubé) et Diane (Wilfrid Lévesque). Sont également touchés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et aux membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur accompagnement, la qualité de leurs soins, leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8.