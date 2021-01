GINGRAS, Marcel



À l'hôpital de Saint-François d'Assise, le 4 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marcel J. Gingras. Il était l'amoureux, l'ami, le confident de feu Jeanne Pelchat-Côté, et le fils de feu Blanche Duchesneau et de feu Josaphat Gingras.Il laisse dans le deuil sa sœur Yvette Gingras et son beau-frère Marcel Toupin, sa filleule France Toupin, sa nièce Hélène Toupin (Stéphan Giroux), ses arrière-neveux et nièces: Joanie Bédard, Samuel Bélanger et Lysann Bélanger. Il laisse également dans le deuil Suzanne Deblois et sa famille; Marie Varennes, Roxanne Varennes et Sébastien Varennes (Émilie Morasse). Un merci bien spécial à Sébastien qui a su prendre soin de lui pendant les derniers mois de sa vie, lui rendant ainsi la vie meilleure jusqu'à la toute fin. Sans oublier son bon ami Roger Allard et sa conjointe Suzanne Larochelle, tous les membres de la famille de Jeanne Pelchat-Côté, ses nombreux confrères du Séminaire de Québec (promotion de 1952), les membres-amis de Bill et Bob et tous les nombreux amis qu'il a croisés sur sa route. La famille tient à remercier tout le personnel et les résidents-amis de la Résidence de la Champenoise en plus d'adresser ses plus sincères remerciements au personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les soins, le réconfort et le plus grand respect en cette période de pandémie. Des travailleurs essentiels et aussi présents afin de pouvoir partir calme et en toute sérénité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, téléphone: 418 687-6084, Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca.