OUELLET, Fernande Dupuis



Au Pavillon Notre-Dame, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée paisiblement, entourée de l'amour des siens, dame Fernande Dupuis, épouse de monsieur Guy Ouellet. Elle était la fille de feu Héléna Pelletier et de feu Fernand Dupuis. Elle demeurait à Québec (arr. Sillery).La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de St-Roch-des-Aulnaies, en toute intimité. Outre son époux Guy, elle laisse dans le deuil sa fille Micheline et son gendre Yves Picard. Lui survivent sa sœur Pauline (feu Dr André Potvin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Lucille Ouellet (feu Benoît Boucher), Lise Ouellet (Paul Boisvert), Ghislaine Ouellet (feu Jean-Luc Pelletier, Claude Fortin), Jean-Eudes Ouellet et son filleul Normand Ouellet (Carole Belleau). Elle était la belle-sœur de: feu Yolande Ouellet (Arthur Lévesque et Lisette Carbonneau) et de feu Réal Ouellet (Jeannine Hallé). Elle a rejoint son gendre Richard Leclerc, ses sœurs, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: Corinne Dupuis, Sr Hélène Dupuis c.n.d., Rachel Dupuis (Marcel Bastien), Roger Dupuis (Pierrette Ferland), Gilbert Dupuis Missionnaire d'Afrique (Pères blancs), Noël Dupuis (Antoinette Gagnon), Jean-Julien Dupuis et Jacqueline Dupuis. Elle porte aussi dans son cœur plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier à sa nièce Dre Martine Dupuis (Dr Ghislain Brousseau) pour leur fidèle accompagnement. La famille tient à remercier tout le personnel médical et administratif du 3e étage du Pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ, pour ses bons soins, dévouement et soutien, spécialement aux Dr Charles Morasse, de l'Unité des soins palliatifs, et à monsieur Marcel Bernier, travailleur social, pour leur empathie et grande compassion envers madame Dupuis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.