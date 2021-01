BOLDUC, Lionel



À la Résidence La Croisée du Bonheur à Beaumont, le 1er janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Lionel Bolduc, époux de madame Thérèse Lacroix. Il était le fils de feu monsieur Eugène Bolduc et de feu madame Marie Lapointe. Il demeurait à Beaumont et autrefois de St-Vallier-de-Bellechasse.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Vallier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants: Marcel (Johanne Prévost), Raymonde (Raynald Collin), Alain (Brigitte Roy), Sylvie (Bernard Blais), Ginette (Alain Dubé); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Kevin (Émilie Tremblay) et leurs enfants: Myriam et Elysabeth, Sonia (Dany Poirier) et leurs enfants: Anaëlle, Elie-Anne, Léonie, Béatrice Martin, Marielle (Yves Laflamme) et leurs enfants: Lauralie, Cédric et Ludovic, Dave (Isabelle Morin) et leurs enfants: Émile et Arianne, Andréanne (Thomas Després), Brittany (Mathieu Lavoie) et leurs enfants: Hayden et Mayson, Julian, Brandon (Sarah Aubin), Jessica et Yann; ses frères et sœurs: Laurette Doyon, Jeannine Bolduc (feu John Sureau), feu Lucille Bolduc (feu Maurice Asselin), Alice Lamontagne (feu Clément Ruel), Clément Lamontagne (Ghislaine Guimond), Pierrette Lamontagne (Jean-Marie Paré); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence (La croisée du bonheur), pour leur générosité et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec: https://www.diabete.qc.ca/fr/. La direction a été confiée à la