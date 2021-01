CAUCHON, Roger



À son domicile de Cap-Rouge, le 31 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, dans la sérénité et entouré de tous les siens, est décédé Roger Cauchon, fils de feu Ernestine Gagné et de feu Jules Cauchon. Il était l'époux de Louise Marier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa fille Nathalie (Roger Clément), son fils Frédéric (Anne Lamontagne), ses petits-enfants Étienne et Jérémi Cauchon, Amélie et Charles Clément; ses frères et sœurs Jean-Claude (Claudette Cauchon), Gilles (Alice Saint-Jean), Micheline; son beau-frère, Jean-Jacques Marier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier tout spécialement sa petite-fille Amélie pour les soins prodigués avec amour et dévouement à son papi tout au long de cette brève et fulgurante maladie. Accompagnée de Nathalie et Frédéric, elle aura permis à Roger de demeurer dans le confort de son foyer jusqu'à la fin, comme il l'avait souhaité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca.Vous êtes invités à transmettre votre message de sympathie via le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives.