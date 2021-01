BROCHU, Camilla



Au CHU de Québec- Hôtel-Dieu-de-Québec, le 25 décembre 2020 est décédée Mme Camilla Brochu. Elle était l'épouse de feu Amédée Lindsay, la fille de feu Alfred Brochu et de feu Anna- Marie Morin. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le chagrin ses sœurs et son frère: Claire (feu Rémi Bouchard), Claude (Louise-Hélène Poulin), Louisette (Louis Paquet), Annette (Léon Fauchon), Francine (Claude Lachance), Julie (Pierre Fiset), Paula (Claude Garneau), Lucie (Médéric Picard) ainsi que les enfants d'Amédée: Jasmin, Christian et Viviane. Elle est allée rejoindre ses frères: feu Roger (Laurie Howe), feu Gaétan (Micheline Champagne) ainsi que feu Yolaine, fille d'Amédée. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).Elle ira par la suite reposer auprès de son époux au Mausolée Francois-de-Laval du Cimetière Belmont. La famille tient à remercier du fond du cœur ses précieuses amies pour l'aide et le soutien offerts à Camilla. Des sincères remerciements sont également exprimés à l'équipe de maintien à domicile du CIUSSS de la Capitale Nationale ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du CHU de Québec- Hôtel-Dieu-de- Québec, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de recherche sur le cancer au : 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5 https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner