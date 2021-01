CARPENTIER, Claude



À sa résidence, le 26 novembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Claude Carpentier, conjoint de madame Lorraine Descarreaux et fils de feu monsieur Georges Carpentier et de feu madame Cécile Leclerc. Il demeurait à Québec, natif de Pont-Rouge. Monsieur Carpentier laisse dans le deuil, outre sa conjointe bien-aimée, son fils Alain (Angélica Munoz) et ses petits-enfants: Sophia et Gabriela; les enfants de sa conjointe: Nadia Tessier (Sylvain Huard), Caroline Tessier (Yann Morin) et les petits-enfants de sa conjointe: Kellyane et Alyson, Mathis et Alice; son frère feu André Carpentier (Monique Mercier) ainsi que feu Claudette Linteau (Yves Boilard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à CENTRAIDE Québec et Chaudière- Appalaches https://www.centraide-quebec.com/ pour faire écho à la générosité démontrée par Claude à de nombreuses occasions.