DIONNE, Fleurette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 janvier 2021, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Fleurette Dionne, fille de feu Ulysse Dionne et de feu Eva Gauthier Plante. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle était la sœur de: feu Camil (feu Marie-Rose Girard), feu Gilbert (Fleur-Ange Tremblay), feu Léo (feu Georgette Bergeron), feu Albany (feu Jeanne-D'Arc Barrette), feu Jacques (feu Nilka Devin), feu Lizette (feu Marcel Belleville), feu Yvon (feu Jeannine Côté). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement son médecin de famille Nicole Thibault ainsi que le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, section Covid, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc) H1N 1C1 - 1 800 295-8111 www.pq.poumon.ca